10 günlük ralli yüzde 11 kazandırdı, hedef 100 bin puan

Borsa yatırımcısı 10 günlük rallide ortalama yüzde 10,8 kazanırken, banka hisselerine yatırım yapanların getirisi yüzde 19,8 oldu. Endeksde 100 bin puanın üzeri tekrar hedefe girdi.

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