Son Dakika Haberleri: 10 günlük ralli yüzde 11 kazandırdı, hedef 100 bin puan

10 günlük ralli yüzde 11 kazandırdı, hedef 100 bin puan

1 saat önce

Borsa yatırımcısı 10 günlük rallide ortalama yüzde 10,8 kazanırken, banka hisselerine yatırım yapanların getirisi yüzde 19,8 oldu.

10 günlük ralli yüzde 11 kazandırdı, hedef 100 bin puan, System.String[]
Borsa yatırımcısı 10 günlük rallide ortalama yüzde 10,8 kazanırken, banka hisselerine yatırım yapanların getirisi yüzde 19,8 oldu. Endeksde 100 bin puanın üzeri tekrar hedefe girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:40 

Ekonomi
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