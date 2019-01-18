10 günlük ralli yüzde 11 kazandırdı, hedef 100 bin puan
1 saat önce
Borsa yatırımcısı 10 günlük rallide ortalama yüzde 10,8 kazanırken, banka hisselerine yatırım yapanların getirisi yüzde 19,8 oldu.
Borsa yatırımcısı 10 günlük rallide ortalama yüzde 10,8 kazanırken, banka hisselerine yatırım yapanların getirisi yüzde 19,8 oldu. Endeksde 100 bin puanın üzeri tekrar hedefe girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:40
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