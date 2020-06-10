10 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

10 Haziran 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 beIN Wellness 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 01:00 beIN Teknik 02:00 Maç Saati 03:00 beIN Manşet 03:30 Z Raporu 04:00 beIN Manşet 05:00 Süper Lig Maç Özetleri 05:00 İyi Akşamlar İstanbul 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 09:00 Z Raporu 09:15 Maç Saati 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:45 Z Raporu 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 11:00 beIN Teknik 11:00 beIN Wellness 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 14:30 beIN Teknik 15:30 Maç Saati 16:00 Maç Saati 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 Z Raporu 18:00 beIN Manşet 19:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:45 Z Raporu 20:00 beIN Manşet 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 beIN Manşet 21:00 beIN Teknik 21:00 Taraftar 22:00 beIN Teknik 22:00 Maç Saati 23:00 beIN Wellness 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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