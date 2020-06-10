10 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 beIN Wellness
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
01:00 beIN Teknik
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Z Raporu
04:00 beIN Manşet
05:00 Süper Lig Maç Özetleri
05:00 İyi Akşamlar İstanbul
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
09:00 Z Raporu
09:15 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:45 Z Raporu
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
11:00 beIN Teknik
11:00 beIN Wellness
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
14:30 beIN Teknik
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Z Raporu
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 Z Raporu
20:00 beIN Manşet
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:00 beIN Teknik
21:00 Taraftar
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
23:00 beIN Wellness
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri