10 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Mars'ta Kıyamet

01:45 Mars'ta Kıyamet

01:45 Masum

02:30 Poyraz Karayel

03:00 Poyraz Karayel

04:15 Akasya Durağı

05:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

20:00 Aslı Gibidir

22:30 Aslı Gibidir

22:45 Hekimoğlu