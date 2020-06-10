10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 İsveç - Türkiye
00:30 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
02:15 Aktüel Futbol
02:15 Spor Artı
03:15 İngiltere Premier Lig Goller
03:30 Spor Artı
05:00 Euro 2016 Futbol Karş. Almanya - Fransa
05:00 Almanya - Fransa
05:40 Trabzonspor Goller
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Almanya'dan Futbol
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Lig Hatırası 88 - 89
07:00 Rusya - Hırvatistan
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
17:00 Ustalara Saygı
17:30 Lig Hatırası 88 - 89
17:30 Rusya - Hırvatistan
17:55 Takvim Yaprakları
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:30 Geri Sayım
20:00 Almanya - Fransa
20:00 Juventus - Roma
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
22:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:00 Spor Artı