10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

10 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İsveç - Türkiye

00:30 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye

02:15 Aktüel Futbol

02:15 Spor Artı

03:15 İngiltere Premier Lig Goller

03:30 Spor Artı

05:00 Euro 2016 Futbol Karş. Almanya - Fransa

05:00 Almanya - Fransa

05:40 Trabzonspor Goller

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Almanya'dan Futbol

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Lig Hatırası 88 - 89

07:00 Rusya - Hırvatistan

07:25 İngiltere Premier Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

17:00 Ustalara Saygı

17:30 Lig Hatırası 88 - 89

17:30 Rusya - Hırvatistan

17:55 Takvim Yaprakları

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

19:30 Geri Sayım

20:00 Almanya - Fransa

20:00 Juventus - Roma

21:45 İngiltere Premier Lig Goller

22:00 Aktüel Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:00 Spor Artı

Almanya, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

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23:57
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23:49
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23:21
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23:13
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22:54
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22:44
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22:13
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22:12
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21:35
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21:18
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21:00
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20:50
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20:12
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