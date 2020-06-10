10 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

10 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:50 Hayat Kurtaranlar 01:10 52 Hafta 01:35 Ege'nin Hamsisi 01:40 Soru Küpü 03:05 Hastane İstanbul - Korona 03:10 Ege'nin Hamsisi 03:45 Acil Durum Hastanesi 04:35 Ferhunde Hanım ve Kızları 05:30 Sağlıklı Mutfak 06:15 Aslan Ailem 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Ege'nin Hamsisi 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı 20:00 Benim Adım Melek 22:00 Baba 23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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