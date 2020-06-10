10 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:50 Hayat Kurtaranlar
01:10 52 Hafta
01:35 Ege'nin Hamsisi
01:40 Soru Küpü
03:05 Hastane İstanbul - Korona
03:10 Ege'nin Hamsisi
03:45 Acil Durum Hastanesi
04:35 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
20:00 Benim Adım Melek
22:00 Baba
23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri