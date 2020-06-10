10 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
10 Haziran 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:20 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
06:00 Kampüsistan
08:15 Çocuklar Duymasın
10:45 Doktorlar
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:15 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu