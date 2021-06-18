T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Sayı : 56567348-105. 04- 18. 06. 2021
Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı
DUYURU
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 yılı Haziran Ayı Toplantısında alınan ve 16. 06. 2021 tarihinde kesinleşen 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 nolu Meclis Kararları'na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
Sayın halkımıza duyurulur.
Cumhur ÇOBAN
Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ek : 132 no'dan 148 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)
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Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 10 Haziran 2021 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısına Ait Karar ve Karar Özetleri - Son Dakika