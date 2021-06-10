Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
08:50 Takvim Yaprakları
09:15 FIFA Magazin
09:40 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:00 Spor Merkezi
21:00 Kupa Gecesi
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika