Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
03:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler
03:50 2021-2022 Sezonu Derleme
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
08:55 Spor Takvimi
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:40 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021-2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 10 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika