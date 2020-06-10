10 Haziran Çarşamba DHA SPOR Gündemi

Abdullah Avcı: Resmi bir teklif almadım

Beşiktaş'a gittiği için pişmanlığı olmadığını belirten Avcı; "Hem istifa hem de Abdullah Avcı tribüne tezahüratını yaşadım. Beşiktaş'ta isteğim oyunu oynatma fırsatım ve zamanım olmadı" dedi.

Emre Belözoğlu 'nun yeni sezonda Fenerbahçe 'deki yeni görevini en iyi şekilde yapacağını belirten Avcı; milli takımdan-rezerv lige kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Statlar pandemi sürecinde oynanacak maçlara hazır. Ligin kalan 8 haftası öncesinde DHA Spor statlara girerek alınan önlemler, uygulanacak tedbirleri görüntüledi. Soyunma odaları, sahaya çıkış tüneli ve stadın çeşitli noktalarından görüntüler ile dün Ankara'daki Eryaman Stadı'nın yanı sıra bugün Göztepe ve Galatasaray'ın statlarından çok özel görüntüler ve kulüp yöneticileri ile stat sorumlularının açıklamaları abonelerimize geçilecek

Galatasaraylı taraftarların fotoğrafları tribündeki yerini aldı. Karton taraftarlardan görüntüler, stadın içindeki ambians, havadan görüntüler ve muhabir anonslu detaylar ile abonelerimize geçilecek

Göztepe Stadı Trabzonspor maçına hazır. Statta pandemi sürecindeki maçlarda neler uygulanacak ? Ayrıntılar; stad içi ve dışından görüntüler ve Göztepe Kulübü Başkan Yardımcısı Talat Papatya ile röportaj abonelerimize servis edilecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

FENERBAHÇE

Kayserispor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.

AT YARIŞLARI HEYECANI BAŞLIYOR

Covid-19 salgını nedeniyle 82 günlük uzun bir aranın ardından start verilecek olan at yarışları, İstanbul ve Elazığ 'da düzenlenecek koşularla yeniden başlayacak.

Klasik koşular öncesi merakla beklenen yarışlardan Ergin Talay Koşusu ve Orhan Meker Serbest Handikapı'nın da dahil olduğu açılış gününde, 6'sı safkan Araplara, 4'ü safkan İngilizlere olmak üzere toplamda 10 koşu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca yine Elazığ'da, 6'sı safkan Araplara, 3'ü de safkan İngilizlere mahsus olmak üzere 9 yarış koşulacak.