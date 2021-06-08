10 Haziran'da Açık Veri Zirvesi, yapılacak - Son Dakika

Açık Veri ve Teknoloji Derneği ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Açık Veri Zirvesi, 'Türkiye'nin Geleceği İçin Açık Veri' vurgusuyla 10 Haziran çevrimiçi ortamda gerçekleşecek.

Yedi farklı oturumda birbirinden değerli 15 farklı konuşmacının sahne alacağı etkinliğin açılış oturumunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırlayacak. Açık Veri Zirvesi'nde açık devlet yapısından açık veri hukukuna, açık veri fırsatlarından açık verinin ticari uygulamalarına kadar farklı konular gündeme taşınacak.

Türkiye'nin açık veri alanında uzman akademisyenleri, hukukçuları, kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya geleceği Açık Veri Zirvesi, gün boyu sürecek ve izleyici sorularına da yanıt aranacak.

Bu yıl binlerce kişiyi internet ortamında bir araya getirmeyi hedefleyen Açık Veri Zirvesi, geleneksel bir konferans olarak açık verinin kültürel, ticari ve kamusal yönlerini her yıl gündeme getirmeyi amaçlıyor.