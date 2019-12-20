10. IICEC Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, yeni politika odağının verimli büyümeye çevrilmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemin hedeflerini arz güvenliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, verimlilik, kaynak optimizasyonu, çevreye uyumluluk ve güçlü altyapı olarak konumlandırmalıyız." dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 10. Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı, bu yıl "Küresel Enerji, İklim Gelişmeleri ve Türkiye için Çıkarımlar" temasıyla gerçekleştirildi.

Kaslowski, burada yaptığı konuşmada, enerjinin sürdürülebilir kalkınma perspektifinde oynadığı kritik rolün sektörün dönüşümünü öncelikli hale getirdiğine değinerek, "Etkin bir dönüşümü, öngörülebilir piyasa odaklı uygulamaları kararlılıkla hayata geçirerek sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yeni politika odağının verimli büyümeye çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemin hedeflerini arz güvenliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, verimlilik, kaynak optimizasyonu, çevreye uyumluluk ve güçlü altyapı olarak konumlandırmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere kamunun gerçekleştirdiği reform adımları, iş dünyasına yatırım yapma yönünde her zaman cesaret verdi. Bu kapsamda, piyasalarda rekabetin önünü açacak ve tüketicilere fayda sağlayacak uygulamaların önünü daha da açmalıyız. Yenilenebilir enerji dönüşümünü destekleyecek mekanizmaları daha hızlı hayata geçirmeliyiz. Sektörde öngörülebilirliği artırmalıyız."

Türkiye'deki enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltilmesinin önemine işaret eden Kaslowski, bu alandaki yatırımların artırılması için öngörülebilirlik, kapasite tahsisi düzenlemeleri, teşvikler ve izin süreçleri alanlarında gelişim sağlanması gerektiğini söyledi.

"Kamu, sanayi ve üniversite iş birliklerine önem veriyoruz"

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yatırımlar için öngörülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sabancı, enerji sektörünün her halkada daha verimli işletilmesi gerektiğini ifade ederek, "Enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşların, iş birliği içinde bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerlendiğini vurgulayan Sabancı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde enerji denildiğinde, 500 binden fazla çalışanı, kamu kurumları, özel sektör, STK ve üniversiteleriyle çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecek için en önemli değerimiz, yetişmiş insan kaynağımız. Bu noktada, pek çok alanda olduğu gibi enerjide de kamu, sanayi ve üniversite iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu bakış açısıyla IICEC, 'üçlü sac ayağı' modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve iş birliklerine odaklanmayı sürdüreceğiz."