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10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak - Son Dakika

10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak

07.07.2021 13:51
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BALIKÇILIK ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Akdeniz'de büyük tehdit oluşturan ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı avcılığıyla ilgili alım yapılacak iller, alım noktaları, günler ve saatleri belirlendi.

BALIKÇILIK ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Akdeniz'de büyük tehdit oluşturan ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı avcılığıyla ilgili alım yapılacak iller, alım noktaları, günler ve saatleri belirlendi. Benekli için 5 TL, diğer türleri için 50 kuruş ödeme yapılacak balıkçılardan üç yıl boyunca yılda 5,5 milyon adet balon balığı alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığının Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki popülasyonunu azaltmak amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama kapsamında balıkçılara avladıkları balon balıklarına karşı ücret ödenecek. Benekli için 5 TL, diğer türler içinse 50 kuruş ödeme yapılacak uygulamaya önceki gün Antalya'da Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay'ın katılımıyla start verilmdi. Balon balığı avlayan üç kişiye de avladıkları miktarlara göre ilk çekleri teslim edildi.

10 İLDE 64 ALIM NOKTASIBalon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında belirlenen balon balığı teslim alım noktaları ve zamanlarına ait listeye göre Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde alım yapılacağı duyuruldu. Bu yıldan başlayıp üç yıl sürecek uygulamada her yıl 5,5 milyon adet balon balığı alımı yapılacak. Bu yıl Ege Denizi'ne kıyısı olan iller ile birlikte alım yapılacak il sayısı 10'a yükselirken, bu illerde 64 noktada balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla alım yapılacak.EGE İLLERİ DE KAPSAMA GİRDİİlki geçen yıl başlatılan zehirli balon balıklarının balıkçılar tarafından avlanarak, ekosistemdeki popülasyonunun azaltılmasına yönelik avcılığı karşılığında balıkçılara ödeme yapılan iller bu yıl Akdeniz'in yanısıra Ege'yi de kapsıyor. Bu durum, balon balığı popülasyonunun Ege Denizi'nde de arttığını gösteriyor.NOKTALAR VE SAATLERİAlım yapılacak iller ve noktalar şöyle: Adana'da Karataş (Salı- Perşembe) ve Yumurtalık (Salı) balıkçı barınaklarında 09.00- 12.00 arasında.Antalya'da Aksu- Kumköy ve Alanya Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi- Çarşamba- Cuma), Manavgat Irmağı Boğaz Çekek Yeri ve Finike Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi- Perşembe), Side Balıkçı Barınağı ve Kemer Karayer Deresi'nde (Salı- Cuma), Belek ve Kalkan Balıkçı Barınağı'nda (Çarşamba), Boğazkent, Gazipaşa Manavlar Çarşısı ve Kaş Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi- Cuma) saat 09.00- 12.30 arasında alım yapılacak.Aydın'da haftaiçi 5 gün Kuşadası, Didim ve Söke'de 09.00- 16.00 saatleri arasında tarım ilçe müdürlüklerinde alım olacak.Balıkesir'de Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç'te haftaiçi 5 gün 09.00- 17.00 saatleri arasında tarım ilçe müdürlüklerince alım yapılacak.Çanakkale'de Eceabat, Bozcada, Gökceada ve Ezine'de haftaiçi 5 gün 09.00- 17.00 saatleri arası tarım ilçe müdürlüklerince alım olacak.Edirne'de Enez ve Keşan İbrice balıkçı barınaklarında (Çarşamba) 10.00- 12.00, Enez Sultanilçe, Keşan Yayla balıkçı barınaklarında (Çarşamba) 13.00- 15.00 ve 13.30- 15.30 arası alım olacak.Hatay'da Samandağ Çevlik, İskenderun ve Dörtyol balıkçı barınaklarında haftaiçi 5 gün, Arsuz- Konacık balıkçı barınağında (Pazartesi- Çarşamba- Cuma) 09.00- 15.30 arası alım yapılacak.İzmir'de Selçuk, Menderes, Seferihisar, Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa, Dikili, Karaburun, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Narlıdere, Konak ve Balçova'da (Salı- Çarşamba- Perşembe) tarım ilçe müdürlüklerince 12.00- 14.30 arasında alım olacak.Mersin'de Tarsus (Perşembe), Akdeniz (Salı- Çarşamba) 08.00- 17.00, Erdemli (Pazartesi- Cuma 13.00- 17.00), Silifke (Pazartesi- Perşembe 08.00- 12.00), Aydıncık (Çarşamba 08.00- 17.00) arası tarım ilçe müdürlüklerince, Bozyazı Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi-Perşembe 10.00- 16.00), Anamur Dragon Çayı ve Sultan Suyu'nda (Pazartesi- Çarşamba- Cuma 09.00- 12.00) alımlar yapılacak.

Muğla'da Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Menteşe, Marmaris, Datça, Milas ve Bodrum'da ilçe tarım müdürlüklerince haftanın 5 günü 11.00- 12.30/ 13.00- 15.00 saatleri belirlendi.


10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak
10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak
10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak
10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak
10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak
10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak
10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak

Balon Balığı, Balıkçılık, Akdeniz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 ilde 64 noktada balon balığı alımı yapılacak - Son Dakika


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