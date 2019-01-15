Son Dakika Haberleri: 10 İlde Fetö'den 30 Askere Gözaltı Kararı

10 İlde Fetö'den 30 Askere Gözaltı Kararı

48 dakika önce

Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

10 İlde Fetö'den 30 Askere Gözaltı Kararı, System.String[]
Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Adıyaman, Aksaray, Bursa, Denizli, İzmir, Sakarya, Şırnak, Hatay ve Hakkari'de tespit edilen örgüte bağlı 30 askerin daha kimliği belirlendi.

Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

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