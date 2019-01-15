10 İlde Fetö'den 30 Askere Gözaltı Kararı
48 dakika önce
Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale
merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara
, Adıyaman
, Aksaray
, Bursa
, Denizli
, İzmir
, Sakarya
, Şırnak
, Hatay
ve Hakkari
'de tespit edilen örgüte bağlı 30 askerin daha kimliği belirlendi.
Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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