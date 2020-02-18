10 ilde FETÖ operasyonu: 13 eski komiser yardımcısına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 eski komiser yardımcısına gözaltı - Son Dakika

10 ilde FETÖ operasyonu: 13 eski komiser yardımcısına gözaltı

6 saat önce

MERSİN merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, komiser yardımcılığı sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 13 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

10 ilde FETÖ operasyonu: 13 eski komiser yardımcısına gözaltı, System.String[]

MERSİN merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, komiser yardımcılığı sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 13 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığı sınavlarındaki usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar kapsamında, Mersin'de sınava giren 16 eski komiser yardımcısına yönelik operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 13 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari 3 şüpheyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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