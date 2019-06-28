Son Dakika Haberleri: 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

10 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun muvazzaf, 1'inin ihraç edilmiş ve 3'ünün de emekli asker olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:13 Kaynak: AA
TSK, Kocaeli, Güncel
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