10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kırklareli
, Konya
, Balıkesir
, Hatay
, Sakarya
ve Elazığ
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun muvazzaf, 1'inin ihraç edilmiş ve 3'ünün de emekli asker olduğu öğrenildi.
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