10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı.

10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı

10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:42 Kaynak: DHA
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