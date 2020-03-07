10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:42 Kaynak: DHA
10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulaması, 140 düzensiz göçmen yakalandı
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