Son Dakika Haberleri: 10 İlde Kaçak Silah Operasyonu

10 İlde Kaçak Silah Operasyonu

24 dakika önce

KOCAELİ merkezli 10 ilde polis tarafından kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi.

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KOCAELİ merkezli 10 ilde polis tarafından kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yapanları takibe aldı. Bugün Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 kişi hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapılırken, soruşturma kapsamında 31 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:37 Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel
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