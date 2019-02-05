10 İlde Kaçak Silah Operasyonu
24 dakika önce
KOCAELİ merkezli 10 ilde polis tarafından kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi.
KOCAELİ merkezli 10 ilde polis tarafından kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze
Grup Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yapanları takibe aldı. Bugün Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 kişi hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapılırken, soruşturma kapsamında 31 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:37 Kaynak: DHA
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