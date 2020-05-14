10 İlde Maskesiz Sokağa Çıkmak Yasaklandı - Son Dakika

Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Türkiye'de 10 ilde sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi. İşte sokağa çıkarken maskenin zorunlu olduğu o iller



Sokağa Çıkarken Maskenin Zorunlu Olduğu İller



Koronavirüs ile mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak maske kullanımı öne çıkıyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde marketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı bazı illerde zorunlu tutuluyor.



Adıyaman, Ayfonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Kurullar, bu kararı duyururken maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralına da dikkat çekti. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi şehirlerde de kalabalık cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.



Maske + Sosyal Mesafe



Koronavirüsle mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında yeni tip koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esassını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret etmişti. "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde sosyal mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı. Sağlık Bakanı Koca ise koronavirüs riskinin azaltılmasının koşulunu Maske + Sosyal Mesafe ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde takmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesini yapmıştı.