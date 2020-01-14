10 ilde Sahte engeli raporu çıkartan çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 ilde Sahte engeli raporu çıkartan çete çökertildi - Son Dakika

10 ilde Sahte engeli raporu çıkartan çete çökertildi

6 saat önce

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul dahil olmak üzere 10 ilde sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından operasyon başlattı.

10 ilde Sahte engeli raporu çıkartan çete çökertildi, System.String[]

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul dahil olmak üzere 10 ilde sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından operasyon başlattı. Operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alınırken, arama işlemleri devam etmektedir.


Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul dahil, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 114 şüpheliye yönelik "sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından operasyon başlattı. Operasyonlarda şuana kadar, 103 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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