Son Dakika Haberleri: 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor
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10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor

3 saat önce

Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek İngiltere-Türkiye İş Forumu, yarın İstanbul'da başlayacak.

10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor, System.String[]

Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek İngiltere- Türkiye İş Forumu, yarın İstanbul'da başlayacak. Forumda Anadolu Ajansı Global İletişim Sponsoru olarak yer alacak.

İngiltere, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:34 
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