10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor
3 saat önce
Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek İngiltere-Türkiye İş Forumu, yarın İstanbul'da başlayacak.
Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek İngiltere- Türkiye İş Forumu, yarın İstanbul'da başlayacak. Forumda Anadolu Ajansı Global İletişim Sponsoru olarak yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:34
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