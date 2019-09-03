10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor

Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek İngiltere- Türkiye İş Forumu, yarın İstanbul'da başlayacak. Forumda Anadolu Ajansı Global İletişim Sponsoru olarak yer alacak.