10. İstanbul Finans Zirvesi başladı
8 dakika önce
Bu yılki Finans Zirvesi, "Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" başlığı ile gerçekleştiriliyor.
Bu yılki Finans Zirvesi, "Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" başlığı ile gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:41
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