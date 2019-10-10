10. İstanbul Finans Zirvesi - TSPB Başkanı Alp Keler

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, "Gerek gayrimenkul fonları ve ortaklıkları gerekse girişim sermayesi fonları ve ortaklıkları önümüzdeki dönemde ciddi anlamda ivmelenme kazanacak. Türkiye'de sermaye piyasasının yükselişinin bu alanlardan kaynaklanacağını düşünüyorum." dedi.

"Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan Keler, Türkiye ekonomisinin büyümesinin sermaye piyasalarının gelişmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için sermaye piyasalarının geliştirilmesinin şart olduğunu aktaran Keler, sermaye piyasalarının gelişmesinin topluma, yatırımcılara, şirketlere ve çalışanlara daha net bir ifadeyle tüm Türkiye'ye önemli bir katma değer sağlayacağını kaydetti.

Keler, Türkiye'nin sermaye piyasalarını geliştirmek için üç alanda değişime, dönüşüme ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Yatırım ve ortaklık kültürünün oluşturulması, şirketlerin sermaye piyasalarına bakış açısı geliştirilmesi, yatırımcılara cazip fırsatlar sunan, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayan sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Keler, "Gerek gayrimenkul fonları ve ortaklıkları gerekse girişim sermayesi fonları ve ortaklıkları önümüzdeki dönemde ciddi anlamda ivmelenme kazanacak. Türkiye'de sermaye piyasasının yükselişinin bu alanlardan kaynaklanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.