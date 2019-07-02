Son Dakika Haberleri: 10. İstanbul Opera Festivali başladı
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10. İstanbul Opera Festivali başladı

30 dakika önce

- Opera'dan görüntüle İSTANBUL - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası 10'uncu İstanbul Opera Festivali başladı.

- Opera'dan görüntüle İSTANBUL - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası 10'uncu İstanbul Opera Festivali başladı. Festival açılışı "Turandot" operasıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.
10. İstanbul Opera Festivali başladı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:57 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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