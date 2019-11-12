Son Dakika Haberleri: 10 kadın infaz koruma memuru alımı yapıldı
Son Dakika Güncel 10 kadın infaz koruma memuru alımı yapıldı - Son Dakika

10 kadın infaz koruma memuru alımı yapıldı

7 saat önce

Sivas'ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek olan sözleşmeli 10 kadın infaz ve koruma memuru alımını gerçekleştirildi.

10 kadın infaz koruma memuru alımı yapıldı, System.String[]

Sivas'ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek olan sözleşmeli 10 kadın infaz ve koruma memuru alımını gerçekleştirildi.


İlerleyen günlerde göreve başlayacak 10 kadın sözleşmeli infaz koruma memuru 426 aday arasından KPSS sıralaması, boy ve kilo ölçümü gibi kriterlere bakılarak seçildi. Sivas Adalet Komisyonu Başkanlığı bütün sınav aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan 10 kadın ceza ve infaz korumu memuru adayın isimlerini Sivas Adliyesi Resmi internet sitesinden de ilan edildi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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