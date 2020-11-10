Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kuruluş Osman
00:40 Rampage: Büyük Yıkım
02:45 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Rampage: Büyük Yıkım
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
22:05 Babam
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika