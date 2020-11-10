Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Alev Alev
02:45 Ramo
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
20:00 Alev Alev
22:45 Bizim Aile
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika