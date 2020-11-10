10 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Uzaylı Seferi

00:15 Menajerimi Ara

02:00 Uzaylı Seferi

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:30 Türk Müziği

04:30 Erkenci Kuş

05:00 Erkenci Kuş

05:30 Afacan Beşler 2

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Parker

22:30 Parker