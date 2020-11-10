10 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

00:15 Gönül Dağı

02:15 52 Hafta

02:40 Fazlası Zarar

03:00 Böyle Bitmesin

03:20 Fazlası Zarar

04:20 Türkan Hanım'ın Konağı

04:45 Şefin Özel Konuğu

05:05 52 Hafta

05:45 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

07:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Masumlar Apartmanı