Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Dizi
00:15 Gönül Dağı
02:15 52 Hafta
02:40 Fazlası Zarar
03:00 Böyle Bitmesin
03:20 Fazlası Zarar
04:20 Türkan Hanım'ın Konağı
04:45 Şefin Özel Konuğu
05:05 52 Hafta
05:45 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
07:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika