10 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:25 Bizim Köyün Kızları

05:45 Şampiyon

09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

11:00 Gönül Dağı

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

23:00 Alparslan: Büyük Selçuklu