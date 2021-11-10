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10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi - Son Dakika

10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi

10.11.2021 13:39
10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında, Beyoğlu Belediyesi ve PTT tarafından hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi" ile anıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında, Beyoğlu Belediyesi ve PTT tarafından hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi" ile anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'üncü yıl döneminde İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Tarihi Postanesi'nde düzenlenen özel bir sergiyle anıldı. Beyoğlu Belediyesi ve PTT tarafından hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi", ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide, Türkiye Filateri Dernekleri Federasyonu'ndan 10 ismin özel koleksiyonları yer aldı. Ayrıca, Atatürk'ün yurt içi gezilerinde seyahat ederken trende dinlediği şarkıların kayıtları,  taş plaktan dinleti programıyla misafirlere dinletildi. Riyaset-i Cumhur Saz Heyeti'nin icra ettiği eserlerde Safiye Ayla'dan Münir Nurettin Selçuk'a, Hafız Yaşar'dan Atatürk'ün konserine giderek herkesi şaşırttığı Melek Tokgöz'e kadar özel seslerin imzası vardı.

"SERGİYİ GEZERKEN GÖNLÜMÜZE MİNNETTARLIK VE ONUR DOĞDU"

Sergide ziyaretçileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi minnetle, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bugün anlamlı bir sergi için buradayız. Türkiye Filateri Dernekleri Federasyonumuzun 10 kıymetli isminin özel koleksiyonlarını bir araya getirdik. Atatürk'ün basılan pulları, Çanakkale Savaşımızın 100'üncü yılına ait pulları, TBMM'nin 100'üncü yılına dair çıkarılmış özel pulları, yurt dışındaki Atatürk pullarını ve kurtuluş savaşı ile Cumhuriyetimizin 100 yıla yaklaşan birer belgesi olan pulları bu sergide bir arada görme fırsatı yakalayacağız. Kiminde Sakarya Zaferi'ni kiminde Dumlupınar'ı, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in bütün özel anlarını tekrar hatırlayacağımız bu koleksiyonları incelerken gönlümüze doğan şüphesiz minnettarlık ve onur oldu. Her pulun üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresine ve ay yıldızlı bayrağımıza gözüm çarptığında bu pulların üzerinde bağımsız devletimizin ismini yazmamızda, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı nakşetmemize vesile olanlara minnettarlığımız bir kez daha tazelendi. 100 yılın hikayesini bize anlatan pulların hangisine baksam bu vatana, bayrağa, millete olan inancım, bağlılığım, mensubiyet gururum bir kez daha arttı" diye konuştu.

ÖZEL PULLAR İLK KEZ SERGİLENDİ

PTT'nin 10 Kasım'a özel çıkardığı pullar da serginin açılış gününde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.  İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Tarihi Postanesi'nde gerçekleşen sergide ayrıca sınırlı sayıdaki Beyoğlu Belediyesi Özel Gün Zarfı, Atatürk Kültür Merkezi kartpostalı ve pulu da hediye edildi. Özel Gün Zarfları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından sergi salonunda imzalandı.

ZARF ÜZERİNDEKİ PULLAR ÇOK DEĞERLİ

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Murat  Hazinedaroğlu da, "Çıkan Atatürk pullarını araştırdık. O pulların hatalı olanlarını araştırdık, o zamanlar hatalar çok yapılıyordu, şimdiler de azaldı. İlk çıkan Atatürk pulu Lozan için yapılmış. Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale'yi anlatan koleksiyonlar var. Burada görülmesi gereken şey pulların toplanması ve zarftan ayrılmaması. Her zarf üzerinde olan pul bizim için çok değerli" dedi.

ATAMIZI KOLEKSİYONLARIMIZLA ANIYORUZ

Atatürk'ü koleksiyonlarıyla andıklarını söyleyen Erden Güley, "Benim koleksiyonum PTT'nin bastırdığı, Atatürk ile ilgili pullar içerisinde hatalı yani erörlü olanlar. 1924 yılında Lozan Sulh Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle 'sulh serisi' diye nitelendirdiğimiz pullardan başlıyor koleksiyon. Yaklaşık 2 binli yıllara kadar olan süreyi kapsıyor. Bu dönemde çıkan Atatürk pullarının hatalı olanlarının bir bölümü burada" diye konuştu.


10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi
10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi
10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi
10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi

Mustafa Kemal Atatürk, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 Kasım'a özel anlamlı sergi; özel pullar ilk kez sergilendi - Son Dakika
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