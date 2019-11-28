Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası Tamamlandı
Son Dakika Spor 10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika Spor

10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası Tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası tamamlandı.

10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası tamamlandı.


Paşa Bilardo Salonunda düzenlenene müsabakalarda Sporcular 10 Kasım Atatürk Kupası için kıyasıya mücadele etti.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Yusuf Karacaoğlan, 2. Arif Seçme, 3. Fatih Ağdalı ve 4. Murat Tosunbayraktar oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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