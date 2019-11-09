Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

7 saat önce

Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan ile Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, System.String[]

Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan ile Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin sene-i devriyesinde saygı ve şükranla andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu anımsatan Kendirli, "İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış, askeri bir dehadır. Milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ve insanlık idealini daima ön planda tutmuştur. Atatürk, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin sevgi ve takdirine mazhar olmuştur." ifadelerini kullandı.

İlhan da Atatürk'ün çağdaş, aydınlık ve medeni bir toplum oluşturmayı amaçladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Atatürk, hayat görüşü, yenilikçi düşünceleri, devrimleri, ülkenin nasıl bir geleceğe doğru ilerleyeceği hususunda her koşulda azim ve kararlılıkla ortaya koyduğu idealler düşünüldüğünde ona olan özlemi ve derin duyguları bir kere daha hep birlikte yaşıyor ve hissediyoruz. Esşiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve şükranla anıyorum."

Başkan Ekicioğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve giderek büyüyen özlemle andıklarını kaydetti.

Ekicioğlu, "Bütün hayatını ülkemizin bağımsızlığına ve aydınlanmasına adayan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak, yükseltmek ve geliştirmek en önemli görevimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ve anlamanın en güzel yolu, gösterdiği hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşmak, uygarlık yarışında daha ileri adımlar atmak, Cumhuriyeti ve onun değerlerini her koşulda korumak, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarmaktır." sözlerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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