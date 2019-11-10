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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı Niğde'de düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı Niğde'de düzenlenen törenle anıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in çelenk sunmasıyla başladı.


Çelenk sunumunun ardından saatlerin 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'ndan sonra program Niğde Kültür Merkezinde devam etti. Kültür Merkezinde öğrencilerinin okuduğu şiirler ve hazırladığı oratoryo büyük alkış aldı. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından anma programı sona erdi. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Seymen, Baro Başkanı Osman. Çimen, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Mustafa Kemal Atatürk, Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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