Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

6 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Çorlu'da da düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Çorlu'da da düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk'ü anma programı Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Yapılan çelenk sunma töreninde Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Çorlu Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.


Programın devamında saat 9'u 5 geçe sirenler ve askeri bando eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan çelenk sunma törenine protokol üyeleri, askeri erkan, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Sirenlerin çaldığı sırada Atatürk Meydanı'ndan geçen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu ve araçlarının klaksonlarına uzun uzun bastı.


Çorlu'da düzenlenen anma programı kapsamında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda da etkinlik gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Garnizon Komutanlığı, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:49:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]