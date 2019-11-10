10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)
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Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada düzenlenen törenden görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:20 Kaynak: AA
Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada düzenlenen törenden görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
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