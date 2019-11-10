Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)

7 saat önce

Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada düzenlenen törenden görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada düzenlenen törenden görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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