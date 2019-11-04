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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'de yarın deneme amaçlı siren çaldırılacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'de yarın deneme amaçlı siren çaldırılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Pazar günü saat 09.05'de, il ve ilçelerde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenlerinin 2 dakika süreyle çaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu nedenle ilimiz genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 5 Kasım'da saat 10.00 itibarıyla deneme amacıyla sirenler çaldırılacaktır." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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