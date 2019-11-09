Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mantı mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81'inci yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk, sadece Türk Milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanan bir lider olduğunu ifade eden Mantı, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milleti'ni aydınlık günlere kavuşturmuştur. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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