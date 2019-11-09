Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

7 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Dinçer, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla yad ettiğini belirtti.

Atatürk'ün, dünyada hayranlık uyandıran başarıları, düşünceleri, liderlik yeteneği ve üstün kişiliği ile tarihe mal olmuş bir önder olduğunu ifade eden Dinçer, şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelemize önderlik eden, milletimizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Gerçekleştirdiği devrimlerle ve kurduğu Cumhuriyetle Türk ulusunun kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi başarıları, bağımsız ve hür yaşamak uluslara da yol gösterici olmuştur. Bugün bizlerin en büyük görevi ise onun bıraktığı değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olacaktır. Ebediyete intikalinin 81'inci seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Evren Dinçer, 10 Kasım, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:17:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]