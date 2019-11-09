10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Dinçer, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla yad ettiğini belirtti.

Atatürk'ün, dünyada hayranlık uyandıran başarıları, düşünceleri, liderlik yeteneği ve üstün kişiliği ile tarihe mal olmuş bir önder olduğunu ifade eden Dinçer, şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelemize önderlik eden, milletimizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Gerçekleştirdiği devrimlerle ve kurduğu Cumhuriyetle Türk ulusunun kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi başarıları, bağımsız ve hür yaşamak uluslara da yol gösterici olmuştur. Bugün bizlerin en büyük görevi ise onun bıraktığı değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olacaktır. Ebediyete intikalinin 81'inci seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."