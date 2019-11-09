10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Meral mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen inkılap ve reformların demokratik, modern, hür ve müreffeh Türkiye'nin temellerini atarak büyük bir dönüşüm ve gelişim sürecini başlattığını belirtti.



Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılını büyük bir övünç ve gururla kutlayan ülkenin, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:



"Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, sonsuza kadar yaşatmak için birlik ve beraberlik içerisinde ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için var gücümüzle yılmadan ve yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı, İstiklal mücadelemizin eşsiz kahramanları ile tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."



Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı, şükran, özlem ve minnetle anıyoruz. Ömrünü bu vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış büyük önder Atatürk'ün geride bıraktığı mukaddes mirasına sahip çıkıyoruz. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk; tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir liderdir." ifadelerini kullandı.