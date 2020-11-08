10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Van'da yarın deneme amaçlı siren çaldırılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Hükümet Konağı'nda kurulu sirenin, deneme amacıyla yarın saat 14.00'da çaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından sarı ikaz (düz siren sesi) olarak çaldırılacak sirenin deneme amaçlı olduğunu belirtir, vatandaşlarımızın yanlış anlamaması ve paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.