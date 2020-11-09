10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünya üzerinde ezilen, sömürülen ve işgal edilen tüm coğrafyalara umut ışığı olmuş bir mücadelenin lideri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, askeri alanlardaki başarısı ve devlet adamlığı ile sadece Türk dünyasının değil, bütün dünyanın kabul ettiği büyük bir lider olarak tarihe adını yazdırdığını vurgulayan Büyük, şöyle devam etti:

"Eğitim camiasının neferleri olarak bizler de yerli, milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden gelişen ve değişen ülkemizin bu kutlu yolculuğunda, vazifemizi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk ve olacağız. Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında şükran ve minnetle anıyorum."