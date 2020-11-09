10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

09.11.2020 15:01
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında milletçe sevgi ve saygıyla andıklarını belirtti.

Vali Tutulmaz, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Atatürk, tüm yaşamını milletimize adamış, aziz milletimizi ve vatanımızı, eşsiz komutanlık vasfı, üstün sevk ve idare yeteneği ile yok olmaktan kurtarmış, milli bir kahramandır. Atatürk, yok edilmek istenen bir milleti önderliği ile ayağa kaldırmış, tüm imkansızlıklara rağmen zaferle taçlandırılan kurtuluş mücadelesi sonucunda özgür, bağımsız ve sağlam temeller üzerinde yeni bir devlet kurmuş, milletimize aydınlık bir gelecek armağan ederek çağdaş dünyanın yolunu açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, üstün liderlik vasfı, engin öngörü ve sezme yeteneği, hoşgörülü ve barışçıl tutumu ile çağa damgasını vurmuş, diğer ülkelere örnek olmuş, övgüyle bahsedilen, iz bırakan, takip edilen ve saygı duyulan bir lider olmuştur. Büyük önderin aramızdan ayrılışının 82. yılında bizlere düşen görev: büyük fedakarlıklarla kurduğu Türkiye Cumhuriyetini çok çalışarak birlik ve beraberlik içerisinde korumak, yükseltmek, hatırası, eserleri ve ideallerine sahip çıkmaktır. Büyük Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir devlet olarak Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın azim ve kararlılığı ile çalışmalarına devam etmektedir. Aziz milletimiz, atasının milleti ile birlikte kurduğu ve emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak, kollayacak, gözetecek, gelecek nesillere aktaracak, yaşatacak. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha özlem ve saygıyla anıyoruz."

"Geleceğe daha büyük ümitle, daha büyük kararlılıkla yürümektedir"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Türkmen ise Atatürk'ün istiklal mücadelesine önderlik ettiğini anımsattı.

Türkmen, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından cumhuriyeti kurmuş, ardından istikbal mücadelesine de önderlik ederek ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun gayret göstermiştir. Bugün de bizler hedeflerimizi ve aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar yaşanan tüm badirelere rağmen dimdik ayaktadır. Geleceğe daha büyük ümitle, daha büyük kararlılıkla yürümektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha güçlü, çok daha itibarlı, çok daha demokratik, çok daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Bu bilinçle bizler gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, birlik ve beraberlikte ısrarcı olmaya devam edecek, özgürlüklerden asla taviz vermeden barış ve huzur içinde Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. En büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, bu emaneti daha yükseklere taşımaktır. Vefatının 82. yılında cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar şükran ve rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Türkmen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika


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