10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uçar, mesajında, büyük şahsiyetleri yas tutarak değil, fikirleri, eserleri ve fedakar gayretleriyle andıklarını belirtti.

Uçar, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bizler ve bizden sonraki nesiller de Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi daha da güçlü bir hale getirmek için yolumuza devam edeceğiz. Mustafa Kemal'i anlamak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir. Bize düşen, onların milletimize emanet ettikleri ve insanlık için bıraktıkları güzel eserlere sahip çıkmaktır. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde ulu önderimizi bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun da Türk milletinin, Atatürk'ün önderliğinde milli mücadele ruhunu koruyarak zor zamanlarda büyük işler başardığını anımsattı.

Tosun, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı çağdaş devletler seviyesinin üzerine çıkarmak için milletimizle birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Onların bizlere emanet etiği bu güzel vatanı, 15 Temmuz 2016 tarihinde teröristlere karşı savunduğumuz gibi tüm iç ve dış düşmanlara karşı savunacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimiz rahat uyusunlar. Birlik ve beraberlik içerisinde ilk günkü azim ve kararlılık ile ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum."