10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

09.11.2020 16:31
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Gaziantep'te siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'te siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük bir komutan ve lider, modern ve müreffeh bir ülke inşa eden siyaset ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Vizyonu, kararlılığı ve cesaretiyle modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Atatürk'ün, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesiyle tüm dünyaya bugün ilham vermeye devam ettiğini ifade eden Koçer, "İşgal altındaki bir ülkeyi, çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyete dönüştüren Atatürk'ün emanetine sahip çıkma azim ve kararlılığımız tamdır. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümüne yaklaştığımız bu dönemde, işaret ettiği 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelesi veren tüm komutanların hafızalarda yaşacağını ifade ederek, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletin, bugün de tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahip olduğunu ve Selçuklu ve Osmanlı'nın varisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hürriyet ve medeniyet yolculuğunun ilelebet süreceğini belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da cesareti ve kahramanlığı ile tarihe iz bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni 100'üncü yıl olan 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti', Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün dünyada söz sahibi olan, mazlumların umut bağladığı güçlü bir konumuna gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ün gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ise Mustafa Kemal Atatürk, barışçı kimliği, liderlik yeteneği ve üstün kişiliği ile yüzyıla yön veren en büyük devlet adamlarından biri olduğunu aktararak, "Atatürk'ü ölümsüzlüğe uğurladığımız 10 Kasım gününün ise yas tutmak için değil, ilke ve devrimlerine olan bağlılığımızı tazelemek için bir fırsat olarak görmeliyiz." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm insanlığın saygısını kazanan büyük bir lider olduğunu kaydederek, "Ölümsüz önderimizi sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde, bıraktığı eserin büyüklüğünü daha iyi anlıyor, tarihe ve insanlığa mal olmuş kişiliğiyle övünç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin da istiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 97'nci yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız." açıklamasında bulundu.

İş dünyası

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletine birçok değer aşılayarak önderlik ettiğini aktararak, "Atamıza bir saygı ifadesi olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi hak ettiği değere ulaştırmak için, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi, yorulmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldıkları güçle, izinde yürümeye devam edeceklerini ve daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği böylesi bir dönemde, büyük önder Atatürk'ün yaşamı boyunca verdiği mücadele, irade, azim ve kararlılık bugün de aziz milletimizin direncini artırmakta ve yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaktadır."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle birer mesaj yayımladı.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Dereli de fikirleriyle tarihe adını altın harflerle yazdırmış ve dünya devletlerine örnek olmuş büyük bir devlet adamı, asker ve başöğretmen olan Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini gelecek nesillere aktarmanın ve onun anısını yaşatmanın her şeyden önce milli sorumluluk olduğunu kaydetti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Atatürk'ü anmanın Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkmakla mümkün olduğunu kaydetti.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim" sözüyle işaret ettiği örnek sporcularla, gazi kentimizi spor alanında temsil ederek üst sıralara taşıma gayretlerinin devam edeceğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika


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