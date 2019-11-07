Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında İstiklal Mücadelesi'ne önderlik eden, milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıldönümünde minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşu, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yeri olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Hayatını ülkesine adayan Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, kadim medeniyeti üzerinde yükselerek bir yandan miras aldığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmakta, bir yandan da güçlü bir ülke olarak hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktadır.

Bugün bizler, Atatürk'ün açtığı yolda istiklal ruhuna ve kuruluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla, azimle çalışmaktayız.

Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, yaşanan tüm badirelere rağmen, gururla, onurla dimdik ayaktadır ve geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürümektedir. Vefatının 81'inci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 kardeşin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Cesetlerden üçü sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette bulundu
Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti" İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]