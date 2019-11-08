Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 780 öğrenci ve 37 öğretmenin katılımıyla, "zaman dursa" figürü oluşturuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 780 öğrenci ve 37 öğretmenin katılımıyla, "zaman dursa" figürü oluşturuldu.

Bodrum Güler-Mustafa Kızılağaç İlköğretim Okulu bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, hazırlanan koreografiyle sonsuzluk, saat, halat ve "zaman dursa" yazılı figür oluşturdu. Figürde yer alan saatin yelkovan ve akrebi ise 9'u 5 geçe durduruldu.

Estetik bir görüntü oluşturan figür, drone ile havadan da görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Bodrum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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