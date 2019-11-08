Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Karaloğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırdığına dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Az zamanda çok iş başarmış tarihi bir şahsiyetimizdir. O, mümtaz şahsiyetiyle, en zor zamanında aziz milletimize umut ışığı olmuş, bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen milletimize hür ve bağımsız yaşama inancını kazandırmıştır. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti'ni parlak zaferlerin üzerine özveri ve öz güven içinde bina etmeyi başarmıştır. Bununla birlikte, bir lider olarak, milletimize büyük hedefler göstermiş ve bu yolda ilk adımları atmış; en büyük eseri Cumhuriyeti, muasır medeniyetler düzeyine çıkarmak üzere, bizlere emanet etmiştir."

"Bizler bugün; devlet ve millet yekvücut olarak Gazi'nin kutlu emanetlerine sahip çıkıyoruz." ifadesini kullanan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizi yıkmak ve Türkiye'yi tarihten silmek isteyenlere karşı, darbelere, terör saldırılarına, ekonomik sınamalara, işgal girişimlerine ve her türlü oyuna karşı Büyük Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Yılmadan, yıkılmadan, inanç ve kararlıkla milletçe kenetlenerek mücadelemize devam edeceğiz. Bu manada 10 Kasım, milletimiz adına bir tazelenmedir. Bu vesileyle, Atatürk'ün aziz hatırasını bir kere daha yad ederken, Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı da bir kere daha tazeliyoruz. Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde,? Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."