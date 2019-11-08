Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

7 saat önce

Muğla'da 450 öğrenci, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Muğla'da 450 öğrenci, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Atatürk'ün vefat ettiği 1938'in ve Atatürk'ün imzasının koreografiyle gösterildiği etkinlikte, Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik, drone ile görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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