10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Gaziantep'teki iş dünyası temsilcileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya örnek bir komutan olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk istiklal mücadelesi, ilke ve inkılaplarıyla sadece Türkiye'yi kurtarmakla kalmayıp bütün mazlum milletler için umut olmuştur." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözlerini anımsatan Ünverdi, Atatürk'ün ilkeleri, fikirleri ve eserleri ile daima yaşayacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda destansı bir mücadele verdiğini aktaran Ünverdi, şöyle devam etti:

"Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman Türk milletinin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda Atamızın izinde, şanlı ecdadımızın emaneti cennet vatanımızda eğitim, kültür, sanat, ekonomi, bilim ve her alanda daha aydınlık bir Türkiye için iş dünyası olarak bizler de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 81 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de Atatürk'ün dünya tarihinin gördüğü en kıymetli şahsiyetlerden biri olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün Türk milletine birçok değer aşılayarak önderlik ettiğini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"O'nun çalışmaları günü kurtarmak için değil bir ulusu hak ettiği refah içinde ilelebet yaşatmak içindir. Bundandır ki Türk milleti, geleceklerini aydınlatan bu kıymetli şahsiyete 'Ulu Önder' sıfatını layık görmüştür. Vefatının yıl dönümünde Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken; Atamıza bir saygı ifadesi olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi hak ettiği değere ulaştırmak için; üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi, yorulmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."